Eerste taak nieuwe schooldirecteur Woumen? Nieuwe school bouwen GUS

18 juni 2019

15u07 0 Diksmuide Karel Famaey (43) uit Woumen is de nieuwe directeur van de Vrije Basisschool Woumen. Hij volgt op 1 september Hilde Huyghebaert (60) uit Merkem op die na 41 jaar loopbaan in het onderwijs op pensioen gaat. Zij heeft het dossier voorbereid en hij mag dit najaar de eerste steen van het nieuwe schoolgebouw leggen.

“Het gaat om een grondige renovatie van het oude klooster en daaraan een nieuw volume”, toont Karel de plannen. “We zullen bouwen bij het speelplein. Het gaat om een gebouw met twee bouwlagen. Op het gelijkvloers krijgen de kleuters hun plaats alsook de eetzaal, het zorglokaal en de leraarskamer. Op de eerste verdieping richten we zeven klaslokalen in. We spelen daarmee in op de nieuwe woningen die in ons dorp zijn gepland en die het leerlingenaantal van onze school omhoog zullen duwen. Nu al hebben we 136 kinderen. De huidige school dateert uit 1921 dus vernieuwing was echt wel nodig. We starten dit najaar en hopen binnen twee jaar klaar te zijn. Extra pluspunt is dat de nieuwe school via een veilig pad door de site van het woonzorgcentrum bereikbaar zal zijn. De kinderen hoeven dus niet langs de drukke Iepersteenweg.”

De nieuwbouw is meteen een grote uitdaging voor de nieuwe directeur. Karel was zelf leerling in de Vrije Basisschool Woumen en kon er na zijn stage meteen aan de slag als leerkracht van het zesde leerjaar. Hij nam de plaats in van Stefaan Debruyne die toen directeur werd. “Ik heb altijd graag lesgegeven. Mijn klas voorbereiden op het secundair was mijn belangrijkste taak. Ik probeerde hen genoeg bagage mee te geven zoals zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen. Mijn motto? Je leert niet voor de leerkracht of je mama of papa maar voor jezelf.”

Precies twintig jaar voor Karel, begon Hilde haar carrière in Woumen. “Solliciteren gebeurde rechtstreeks bij de zusters die hun zegen moesten geven”, lacht Hilde. “Recent hebben we diezelfde zusters uitgezwaaid. Ze zijn verhuisd naar het zorgcentrum de Vleugels in Klerken. Als beginnend leerkracht heb ik me steeds de kinderen aangetrokken die meer zorg nodig hadden. Iedereen moet zich op school goed voelen, dat is ook de rode draad doorheen de nieuwe visietekst die we met het team hebben neergepend.” En net die nieuwe visie wil Karel Famaey behouden. “Dat is de grootste reden waarom ik voor de functie heb gesolliciteerd. Hilde heeft een mooie basis gelegd waarop we straks zullen verder bouwen.”