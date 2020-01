Eénrichtingsverkeer in heraangelegde Wilgendijk. Ook Stovestraat krijgt nieuwe look en Kiekenstraat een opknapbeurt GUS

08 januari 2020

13u46 0 Diksmuide Op 17 februari start de aanleg van nutsleidingen in de Stovestraat en de Wilgendijk in het centrum van Diksmuide. Beide straten krijgen een look die past bij de vernieuwde Grote Markt. Belangrijkste wijziging is dat er éénrichtingsverkeer zal gelden in de Wilgendijk, de straat waar ’t Saam campus Aloysius is gevestigd.

“Naast de aanleg van gescheiden riolen in de Stovenstraat en de Wilgendijk geven we beide straten ook een make-over”, zegt schepen van Openbare Werken Marc Deprez (Idee Diksmuide). “De Stovestraat, rechtover de kerk, zullen we over de volledige breedte aanleggen op het hetzelfde niveau en in dezelfde materialen als de Generaal Baron Jacquesstraat. De parkeerplaatsen bakenen we af. In de Wilgendijk voeren we éénrichtingsverkeer in na de heraanleg en dat van de Kiekenstraat naar de GB Jacquesstraat. Daardoor wordt het niet alleen veiliger voor fietsers en voetgangers maar kunnen we het aantal afgelijnde parkeervakken optrekken naar 33, dat zijn er vijf meer dan nu. De voetpaden zullen de wettelijke breedte van anderhalve meter hebben. De look kan je vergelijken met die in de Reuzemolenstraat. Het wegdek in de Kiekenstraat en de Vismarkt zullen we voorlopig herstellen in asfalt omdat de keien er te slecht bij liggen om te wachten tot de definitieve herinrichting.”

De geraamde kostprijs is 1,2 miljoen euro waarvan het stadsbestuur de kleine helft moet betalen. De aanleg van de nutsleidingen duurt van half februari tot aan het bouwverlof. Van eind juni tot begin oktober staat de heraanleg van de Stovestraat op het programma. De herstelwerken van de Kiekenstraat en de Vismarkt zijn eind augustus gepland en duren maar een handvol werkdagen. De facelift van de Wilgendijk gebeurt in twee delen. Dat is van september dit jaar tot eind december en dan van begin volgend jaar tot mei.