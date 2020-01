Een voorzichtig groen licht voor drie windmolens in Kaaskerke GUS

07 januari 2020

17u07 0 Diksmuide Het schepencollege van Diksmuide heeft zonet een voorwaardelijk gunstig advies gegeven voor de plaatsing van drie windturbines in Kaaskerke. Er moeten nog een aantal zaken extra onderzocht worden vooraleer de provincie op 17 maart een definitieve beslissing neemt.

Ondanks de 543 ingediende bezwaren, geeft het college van burgemeester en schepenen toch een voorwaardelijk gunstig advies. Dat betekent dat er nog extra onderzoek nodig is. “Van de 543 bezwaren waren er 144 positieve”, duidt schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide). “We vragen bijkomend onderzoek over de inplanting van de drie turbines. Kunnen die verder van de bebouwing gerealiseerd worden? In het dossier staat dat inwoners in één van de drie molens kunnen participeren via aandelen. We willen dat bedrijven in de overige twee kunnen participeren en zullen dat voorstellen aan Beauvent en Elicio. Nu werd enkel de slagschaduw bij de woningen onderzocht. Wij vragen dat dit ook gebeurt voor de bedrijven en vakantiewoningen in de buurt. Tot slot vragen we extra onderzoek naar mogelijke negatieve effecten op de bodem.”

Niet de eerste keer

Eind 2017 lag een gelijkaardig dossier op tafel. De toenmalige meerderheid met CD&V en sp.a-open gaf negatief advies omdat er onvoldoende draagvlak was. Nu is de tiphoogte van de turbines niet 150 maar 121 meter hoog. De inplanting van de windmolens is niet veranderd. De huidige CD&V- en Idee Diksmuide-coalitie geeft wel een voorlopig positief advies. Niet enkel het stadsbestuur adviseert de provincie. Ook onder meer het Departement Omgeving, Infrabel, het Agentschap Natuur en Bos, Westkustpolder enzovoort geven hun standpunt. Op 17 maart beslist de Deputatie over dit dossier. In Diksmuide staan er enkel twee grote windmolens in Nieuwkapelle. Idee Diksmuide is al altijd pleitbezorger geweest om dat aantal op te krikken.