Een portie gratis cultuur tijdens festival Stad Onderstroom GUS

10 juni 2019

14u52 4 Diksmuide Het vroegere Westoria in Diksmuide is het decor voor de negentiende editie van Stad Onderstroom. De expo Onverbloemd opent op 7 juli. Vanaf dan kan je genieten van gratis muziek, film en poëzie. Er is ook een vleugje gastronomie waarvan je tegen een prikje kan genieten. Het zal voor ‘de rappe’ zijn.

“Wie deze zomer thuisblijft hoeft in Diksmuide niet op zijn honger te blijven zitten”, lacht Patrick Smagghe van muziekclub 4AD. Samen met de Diksmuidse Filmclub en vzw De Bron/Natuurpunt presenteert 4AD opnieuw een mooie zomeraffiche. Elke maandag in juli kan je genieten van een streepje muziek in de muziekclub zelf. Jaar na jaar kiezen de organisatoren voor een bijzondere locatie om een zomertentoonstelling in onder te brengen. Dit keer viel hun oog op het vroegere Westoria in de Bloemmolens. Peter Defurne cureert de expo Onverbloemd. Elke zater- en zondagnamiddag van 7 juli tot 26 augustus ben je er welkom om het werk van hedendaagse kunstenaars te bekijken. “De locatie inspireert de deelnemers”, weet Defurne. “Zo is Thomas Eggermont bijvoorbeeld nog op zoek naar 5000 broden om er een installatie mee te maken. Alexander Bossuyt zal iets doen met de geluiden van de machines die vroeger in de Bloemmolens draaiden.” Tijl Devriendt bezorgt je net zoals vorig jaar oeverloos, culinair genot en dat zonder stroom. Inschrijven is verplicht en het aantal plaatsen is beperkt tot 50. Reserveren kan voor 28 juli of 18 augustus. Tot slot zorgt Marc Vandenbussche voor het literaire aspect van Stad Onderstroom met ‘De avond van de zwangere zwaluw’ op 27 juli. Vier dichters installeren zich in de tentoonstelling om de bezoekers onder te dompelen in een poëtisch woordenbad. Afsluiten doet Stad Onderstroom met Ile D’Amour rond het werk van Peter Terrin. Alle praktische informatie kan je nalezen op www.4ad.be.