Een plons in het nieuwe zwembad kost 2,5 euro GUS

25 juni 2019

13u55 0 Diksmuide Het nieuwe zwembad in Diksmuide zal op 9 september de deuren openen. Een ticketje kost 2,5 euro. Nieuw is dat het zwembad elke zondagnamiddag zal open zijn. Vraag is wat er met het oude zwembad zal gebeuren.

“We mikken met ons nieuwe zwembad op gezinnen en families. Dat is de reden waarom we ook elke zondagnamiddag het bad zullen openen”, zegt sportschepen Marc De Keyrel (CD&V). “Een individuele zwemmer ouder dan vier jaar betaalt 2,5 euro. Een 10-beurtenkaart kost 22,5 euro en voor een kaart met 50 beurten betaal je 100 euro. Het schoolzwemmen kost 2 euro.” Vandaag betalen jongeren 1,6 euro en volwassenen 2,2 euro. “Het is inderdaad iets duurder maar de zwemmer krijgt ook meer. Het nieuwe zwemcomplex bestaat uit een peuterbad, instructiebad, wedstrijdbad en glijbaan.” Oppositieraadslid Sarah Thieren (N-VA) hoopt dat de wachtlijst voor beginnende zwemmers minder lang zal zijn. “We trekken het aantal deelnemers op van 100 naar 240 zwemmers”, onderlijnt De Keyrel.

Het oude bad

Het oude zwembad De Kupe sluit na 45 jaar trouwe dienst. Op 30 en 31 augustus en op 1 september zijn een resem activiteiten gepland. “We stellen voor om het gebouw daarna open te stellen voor verenigingen”, suggereert Kurt Vanlerberghe (sp.a-open). “De bar en het sanitair zijn al aanwezig. Door de kleedkamers te ontmantelen creëer je een mooie ruimte. Het zwembad zelf kan je overdekken met een houten, wegneembare vloer.” De meerderheid heeft nog geen nieuwe bestemming voor dat gebouw.

Tarieven sporthal

De tweede sporthal is gebruiksklaar. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 augustus. “De sportraad gaf daarover negatieve advies”, weet Vanlerberghe. “Verenigingen die de zaal meer dan 500 uur per seizoen nodig hebben betalen 3,6 euro per uur, de anderen 5 euro per uur. Voor sommige clubs gaat zo de prijs met een kwart of meer omhoog. Verenigingen zullen meer uur reserveren waardoor het risico op ‘spookuren’ stijgt.” Schepen De Keyrel nuanceert: “Van de 31 sportverenigingen die de nieuwe infrastructuur gebruiken zijn er slechts 12 die meer betalen dan vroeger. Onze prijzen liggen goed in de markt als je die vergelijkt met de buurgemeenten.”