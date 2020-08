Eén Diksmuideling en Houthulstenaar besmet met coronavirus Gudrun Steen

05 augustus 2020

13u33 0 Diksmuide Uit de meest recente cijfers van Sciensano blijkt dat één iemand in Diksmuide besmet is met het coronavirus. Burgemeester Lies Laridon (CD&V) onderlijnt dat er geen reden is tot paniek. Ook in buurgemeente Houthulst is één iemand besmet.

Lange tijd stond de teller van het aantal mensen met een besmetting door het coronavirus op nul in Diksmuide. Op de nieuwe kaart die Sciensano heeft verspreid staat er nu één iemand. “Dat klopt”, bevestigt burgemeester Laridon die de situatie dagelijks op de voet volgt. “Het gaat om iemand uit de actieve bevolking die jonger is dan 65 jaar en in het centrum van onze stad woonachtig is. De persoon in kwestie is momenteel thuis in quarantaine. Het bedrijf waar de Diksmuideling werkt is op de hoogte maar bevindt zich niet in onze stad.” Extra maatregelen dringen zich volgens Lies Laridon niet op. “De contacttracing loopt vlot. Bij besmetting worden mensen in quarantaine gezet.”

In buurgemeente Houthulst is ook één iemand besmet maar die zit al iets langer in quarantaine. Het gemeentebestuur heeft beslist om alle gemeentelijke evenementen en feesten op het openbare domein tot het einde van deze maand af te schaffen. Verenigingen mogen bijeenkomen als ze de federale richtlijnen volgen. Het aantal mensen dat in de ontmoetingscentra wordt toegelaten is beperkt.

Zowel in Diksmuide als in Houthulst is de risicodrempel met één besmette inwoner niet overschreden.