Eén bestuurder op drie te snel in de Oostendestraat: politie plant nieuwe controle Gudrun Steen

25 juni 2020

15u15 1 Diksmuide Politie Polder vat maandag 29 juni tussen 7 en 9 uur opnieuw post in de Oostendestraat in Diksmuide om de snelheid te controleren. Langs die drukke baan zijn onder meer een kinderdagverblijf en een school gevestigd.

Drie jaar geleden koos het stadsbestuur voor een zone 30 in de Oostendestraat bij kinderdagverblijf ’t Prutske. Snelheidsmetingen deze week tonen aan dat liefst 30 procent van de bestuurders daar nog veel te snel rijdt. Dinsdag controleerde de politie de snelheid bij 766 voertuigen. Daarvan reden er 29 51 kilometer per uur of meer en vier voertuigen behaalden snelheden tot 69 kilometer per uur. Van één automobilist is het rijbewijs ingetrokken.

Daarom vervolgt de politie zijn snelheidsmetingen op dat stuk weg. Ook bij het begin van het nieuwe schooljaar zullen er extra snelheidscontroles plaatsvinden in de omgeving van scholen, kondigt het stadsbestuur aan.