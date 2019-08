Een beetje gek: landbouwdag zonder landbouwers GUS

27 augustus 2019

13u33 3 Diksmuide De vijftiende editie van de landbouwdag op zondag 22 september in Diksmuide wordt iets speciaals. Voor het eerst vindt die niet op een boerderij plaats, maar wel in het provinciaal domein IJzerboomgaard.

“Als je geen boeren vindt voor de landbouwdag, dan zou je dat beter afschaffen of een andere naam geven”, vindt raadslid Eric De Keyser (sp.a-open). “Dat evenement is er om de inwoners en bezoekers kennis te laten maken met het boerenleven.” Schepen Martin Obin (CD&V) geeft toe dat het een nieuw concept is. “Er zijn nauwelijks kandidaat-boeren die willen meedoen en bovendien is de wetgeving voor bezoeken op een landbouwbedrijf erg streng. Daarom verhuizen we onze landbouwdag naar de IJzerboomgaard, maar het boerenleven komt er wel aan bod. De kinderboerderij in het provinciaal domein is uiteraard open en er zijn ook een tractorparcours, landschaps- en boerderijspellen en een streekproductenmarkt. De staatsprijskamp van het Belgisch trekpaard gaat traditiegetrouw ook door, gevolgd door een paardenshow.”