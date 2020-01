Dwalen door De Blankaart in een zee van licht GUS

03 januari 2020

16u29 0 Diksmuide Zaterdag 18 januari staat de jaarlijkse dwaallichtjestocht in het natuurgebied De Blankaart in Woumen op het programma. Vooraf inschrijven is verplicht.

De dwaallichtjestocht staat in het teken van sprookjesfiguur Peter Pan. Vlieg door de natuur terwijl je het verlichte pad volgt. De ouderraad van de vrije basisschool van Woumen zet zijn stevige schouders onder het sfeervolle evenement. Het kan rekenen op de medewerking van het team van het bezoekerscentrum van De Blankaart. Onderweg geniet je niet enkel van de zelfgemaakte decors maar ook van lekkere hapjes en drankjes bereid door de ouders en de leerkrachten van de plaatselijke school. Kinderen kunnen meedoen aan een speurtocht. Starten kan zaterdag 18 januari tussen 18 en 19.30 uur. Laarzen en een zaklamp breng je zelf mee. Bij stormweer of heel slecht regenweer gaat de wandeling niet door. Je kan dit checken via www.vbwoumen.be. Deelnemen kost elf euro voor een volwassene en zeven euro voor kinderen tot twaalf jaar.

Inschrijven kan enkel vooraf via overschrijving op rekeningnummer BE27 7382 1613 0873 met vermelding van het aantal volwassenen, het aantal kinderen en uw naam.