Drugslab opgerold onder café in Diksmuide: drie Nederlanders meegenomen voor verhoor Mathias Mariën

10 juli 2019

16u07 2 Diksmuide In Diksmuide heeft de Federale Gerechtelijke Politie woensdagmiddag een drugslab opgerold. Het gerecht deed de ontdekking in de kelders van café Dodengang. Drie Nederlanders werden opgepakt voor verhoor.

Het onderzoek naar het chemisch drugslabo langs de Ijzerdijk is nog volop bezig. De Civiele Bescherming is ter plaatse voor de opkuis. Over de precieze omstandigheden is momenteel nog niet veel duidelijk. Wel zou het gaan om amfetamines die in het lab werden gemaakt. Het café is momenteel volledig verzegeld voor verder onderzoek. Eén van de opgepakte Nederlanders zou de uitbater van de zaak zijn. Het café ligt redelijk afgelegen, het zijn vooral fietsers die er frequent passeren.