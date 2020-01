Dronken amokmaker laat hond bijten naar politie: inspecteur week arbeidsongeschikt Bart Boterman

03 januari 2020

15u38 7 Diksmuide Een inspecteur van de politiezone Polder is een week arbeidsongeschikt door twee beten van een Duitse herder op oudejaarsnacht. De politie was namelijk opgeroepen voor een man (38) die voor amok zorgde in café Opus 3 in de Bortierlaan in Diksmuide. Hij was dronken en stelde zich agressief op met zijn viervoeter.

Vier politiemannen slaagden er niet in om de gemoederen te bedaren. De man wou het café niet verlaten. “De persoon gebruikte zijn hond als wapen en stookte het dier op om de politie aan te vallen. Daarbij is een van onze inspecteurs gebeten in de arm en in de bil. Uiteindelijk is pepperspray ingezet tegen de man en zijn hond, om de situatie onder controle te krijgen”, duidt commissaris Wim Merlevede. De politie-inspecteur werd naar het ziekenhuis overgebracht ter verzorging en ontsmetting van de beetwonden, net zoals de 38-jarige amokmaker om zijn ogen te spoelen.

“De man werd vervolgens opgesloten in de cel ter ontnuchtering en kreeg een proces-verbaal voor verstoring van de openbare orde, openbare dronkenschap en weerspannigheid. Onze politie-inspecteur is voorlopig arbeidsongeschikt en moet nog een week thuis blijven”, aldus commissaris Wim Merlevede. Na ontnuchtering mocht de agressieveling beschikken en kreeg hij z'n hond terug. De man zou geen onbekende zijn voor de politie.