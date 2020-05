Drie woningen ontruimd door gaslek in Oostkerke, gevaar intussen geweken Bart Boterman

27 mei 2020

14u55 3 Diksmuide In de Lettenburgstraat in Oostkerke, deelgemeente van Diksmuide, zijn woensdagmiddag rond 11 uur drie huizen ontruimd als gevolg van een gaslek. “Het lek ontstond door werken aan de waterleidingen, waarbij een gasleiding werd geraakt door een kraan. Er was reëel ontploffingsgevaar”, zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V).

Netbeheerder Fluvius en de brandweer snelden ter plaatse. “Er werd besloten om een perimeter in te stellen door het ontploffingsgevaar. Daardoor zijn drie gezinnen geëvacueerd uit de omliggende woningen. Bij een breuk in een middendrukleiding komt immers een grote hoeveelheid gas vrij”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van brandweer Westhoek. Burgemeester Lies Laridon volgde de situatie op. “Gelukkig is het mooi weer en kennen de buren elkaar allemaal. Het was niet nodig om een centrale plaats in te richten om de mensen op te vangen. Ze konden even terecht bij de buren, wat verderop in de straat”, aldus Laridon. Na een uur was het gevaar geweken en slaagde Fluvius erin de gastoevoer af te sluiten. De bewoners mochten terug huiswaarts. Tegen het einde van de dag zal de gasleiding allicht volledig hersteld zijn.