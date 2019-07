Drie landbouwers door politie betrapt tijdens oppompen van water, ondanks verbod Bart Boterman

12 juli 2019

17u39 2 Diksmuide In het IJzerbekken in West-Vlaanderen zijn inmiddels drie landbouwers betrapt op het niet- naleven van het captatieverbod. De politie zette de hen donderdag op de bon toen ze water aan het pompen waren. Ze riskeren een boete van 200 tot 1.600 euro.

Gouverneur Carl Decaluwé vaardigde het verbod woensdag uit in 27 West-Vlaamse gemeenten naar aanleiding van de uitblijvende regenval en droogte. Dat om te lage waterstanden en verzilting van het IJzerbekken tegen te gaan. Volgens de politiezone Polder werden in de Schoorbakkestraat in Pervijze en de Zuidbroekstraat in Woumen landbouwers betrapt toen een patrouille langs reed. “We houden geen klopjacht, maar onze patrouilles houden de ogen open en er wordt wel frequenter langs de IJzer gereden”, zegt korpschef Johan Geeraert. Ook in de gemeente Lo werd een landbouwer betrapt, bevestigt de politiezone Spoorkin.

Het niet-naleven van het captatieverbod is een inbreuk op de politiewetgeving waardoor overtreders voor de politierechter moeten verschijnen. Naast een boete van 200 tot 1.600 euro hangt er ook een gevangenisstraf tot 14 dagen aan vast, al lijkt het onwaarschijnlijk dat rechter landbouwers effectief naar de cel zal sturen. Voor het eerst zal de Federale Politie ook overvliegen met de helikopter of een vliegtuigje om te controleren op de naleving van het pompverbod. Landbouwers kunnen wel nog water halen in de private put De Kluiten in Oudenburg en bij Aquafin in Oostende, Harelbeke en Tielt. Water uit beken en rivieren halen om dieren drinken te geven, is wel toegestaan.