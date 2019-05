Drie Diksmuidse teams doen dit hemelvaartweekend mee aan de 1000 kilometer tegen kanker GUS

29 mei 2019

10u10 0 Diksmuide Van morgen donderdag tot zondag vindt de fietstocht ‘1000 kilometer tegen kanker’ plaats. Aan de startlijn al zeker zes Diksmuidelingen verdeeld over drie teams.

Het team ‘De Bostyntjes’ bestaat uit Koen Bostyn, zijn broer Jurgen en zus Lies die tien jaar geleden erg ziek was. Ook nichtje Delphine Bostyn zal mee fietsen. Enkel Koen woont in Diksmuide. An Delrue, Gudrun Theuninck, Sabine Leterme en Marina Velle verdedigen de Diksmuidse eer met het team ‘Building bridges Zonta’. Tot slot is er nog Luc Coupillie die al voor de tiende keer voor N-VA-Diksmuide fietst. Hij deed dus aan alle edities mee. Elk team heeft minimum 5000 euro verzameld voor Kom op Tegen Kanker. De startplaats is Mechelen.