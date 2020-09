Donderdag opent nieuw dienstencentrum in Vladslo. Eerste project is een Minder Mobielen Centrale Gudrun Steen

28 september 2020

11u28 0 Diksmuide Woonzorgcentrum Cassiers uit Houthulst breidt zijn zorgsite in Vladslo verder uit. In het gebouw van het dagcentrum Kloosterhof opent donderdag 1 oktober dienstencentrum De Klaproos. Daar is ook al een dienstenchequebedrijf gevestigd.

Acht jaar terug opende Cassiers in Vladslo het centrum voor dagverzorging Het Kloosterhof in de Beerststraat in Vladslo. Daar komen dagelijks om en bij de vijftien personen. Op die locatie is eveneens het dienstenchequebedrijf Partoe van de vzw Godtsvelde van Kortemark actief. Met het nieuwe dienstencentrum De Klaproos breidt Cassiers haar sociaal netwerk uit.

“Een eerste project is de Minder Mobielen Centrale”, licht verantwoordelijke Patricia Azou toe. “Een rit vraag je minstens twee werkdagen vooraf aan. Vrijwilligers verzorgen het transport maar reserveren doe je enkel via het dienstencentrum. Het inschrijvingsgeld voor een jaar kost 12 euro. Per kilometer vragen we 0,33 euro. Tot slot is er per rit een administratieve kost van een halve euro.”

Het dienstencentrum De Klaproos werkt nauw samen met het dienstencentrum Ten Patershove in het centrum van Diksmuide. Vanaf 1 oktober kunnen senioren er terecht om elkaar te ontmoeten, informatie en advies in te winnen of met een hulpvraag. Het is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 12 uur op 0491 61 36 15, 051 43 44 34 of mail naar deklaproos@wzccassiers.be.