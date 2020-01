Dominique van Delva is één van de 47 West-Vlaamse ambassadeurs GUS

24 januari 2020

14u05 0 Diksmuide Uit 300 West-Vlaamse handelaars koos OC West er 47 die zich ambassadeur mogen noemen van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. Voor Diksmuide is dat Dominique Van de Walle van Delva.

Het was de tweede keer dat OC West, een organisatie die ondernemerschap stimuleert, zo’n verkiezing organiseerde. Het wil daarmee het belang van lokaal kopen in de kijker zetten. Via www.ikkooplokaal.be probeerden meer dan 300 handelaars zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Ruim 18.000 mensen deden dat en de 47 met de meeste voorkeurstemmen achter hun namen kregen de titel.

“Delva doe-het-zelf en vakhandel is een familiale winkelgroep met vestigingen in Veurne, Diksmuide en Ieper”, stelt Dominique voor. Momenteel zijn er verbouwingswerken aan de gang in Diksmuide. “Voor bedrijven en particulieren zijn we het aanspreekpunt in de Westhoek. Persoonlijk advies vinden we daarbij heel belangrijk. We stellen alles in het werk om een oplossing te vinden.”