Domein Zonnestraal doet dienst als triagecentrum. Gemeenteraad vindt digitaal plaats Gudrun Steen

18 maart 2020

09u46 0 Diksmuide Patiënten waarvan de kans groot is dat ze besmet zijn met het coronavirus verwijzen de huisartsen door naar een afzonderlijke consultatieruimte op het domein Zonnestraal in Diksmuide. En er verandert nog wat.

“Samen met de huisartsenkring en het stadsbestuur hebben we op domein Zonnestraal een afzonderlijke consultatieruimte ingericht. Daar kan een extra goed beschermde huisarts risicopatiënten in de meest veilige omstandigheden onderzoeken. De Diksmuidse huisartsen hebben daarvoor een beurtrol opgemaakt.”

Verder gaan de boerenmarkt op zaterdag en de maandagmarkt niet meer door net zoals de paasfoor, de vakantiekampen in de paasvakantie en blokkot waar studenten zich konden voorbereiden op hun examens. De gemeenteraad en het bijzonder comité voor de sociale dienst vinden digitaal plaats. “We versturen de agenda zoals gewoonlijk en via een intern computersysteem zal elk raadslid van thuis uit kunnen stemmen. Het publiek zal dat niet kunnen volgen”, zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Het recyclagepark moet verplicht op slot. Het is nog maar de vraag of de geplande verhuis naar de Heernisse zal kunnen doorgaan. Voorlopig wel maar we weten niet welke maatregelen er nog zullen volgen en we kunnen ook niet voorspellen of de aannemers nog hun werk zullen kunnen doen. Ik denk maar aan beton gieten.” De opening van het nieuwe recyclagepark was gepland op 2 april.