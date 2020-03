Dinsdag start reiniging afvalwater drugslab bij café Dodengang. Kosten lopen op tot 10.000 euro. Gudrun Steen

02 maart 2020

16u55 6 Diksmuide Morgen dinsdag wordt de installatie geplaatst die het afvalwater bij het in de zomer van vorig jaar ontdekte drugslab zal reinigen. De zuivering zal een week duren.

In juli vorig jaar werd in café De Dodengang in Diksmuide een drugslab ontdekt. Het water in de gracht naast het café was verontreinigd en werd meteen afgedamd. Uit de analyses van het water bleek dat er 30 mg per liter amfetamines in het afvalwater aanwezig was. Na overleg met de adviseur gevaarlijke stoffen van brandweer Westhoek besliste het stadsbestuur om een mobiele actief koolfilter te plaatsen. Morgen worden drie filterunits geïnstalleerd. Twee hebben een zandfilter en de derde bevat een actief koolfilter. Het gereinigde water zal overgepompt worden in een aanpalende gracht. Westkustpolder en de milieudienst van Diksmuide zullen het daarna opvolgen. Het zal vijf tot zeven dagen duren om de 1500 kubieke meter te reinigen. Dat kan langer duren want er is veel regenwater bijgekomen de voorbije dagen. Voorlopig moet het stadsbestuur de kosten betalen en die zijn al opgelopen tot 10.000 euro. Via de rechtsbijstand hoopt het dat bedrag te verhalen op de daders.