Diksmuidse schepenen mogen aanblijven GUS

12 juli 2019

18u25 8 Diksmuide De schepenen van Diksmuide, de voorzitter van de gemeenteraad en die van het bijzonder comité van de sociale dienst mogen aanblijven. Er loopt nu enkel nog een procedure tegen de burgemeester. Alles heeft te maken met het feit dat de oppositie de meerderheid verwijt twee voordrachtsakten te hebben ondertekend.

“Uit het arrest van de Raad van State blijkt dat er twee voordrachtakten zijn ondertekend”, stelt Kurt Vanlerberghe (sp.a-open). Zijn partij spande samen met N-VA en Groen een rechtzaak aan tegen die werkwijze. “De eerste was ondertekend door sp.a-open, CD&V en Idee Diksmuide en de tweede enkel door CD&V en Idee Diksmuide. Op 26 februari vorig jaar werd een eerste akte ondertekend met Jan Vanacker als voorzitter van de gemeenteraad en op die van 14 oktober stond Katleen Winne als voorzitster van de gemeenteraad. Het waren dus niet allemaal dezelfde personen. En dus volgt er geen sanctie. Die beslissing van de Raad van State vormt het sluitstuk voor wat de schepenen betreft. Tegen burgemeester Lies Laridon loopt nog een afzonderlijke procedure.” Volgens Marc Deprez (Idee Diksmuide) is gerechtigheid geschied. “We hebben het document van 26 februari altijd als een intentieverklaring beschouwd.” Burgemeester Lies Laridon (CD&V) meldt dat ze het beleid zullen verder zetten in een coalitie tussen CD&V en Idee Diksmuide. “We respecteren daarmee de wil van de kiezer.”