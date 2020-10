Diksmuidse Ilse Cordier opent dameskledingzaak Bjoetiek Gudrun Steen

12 oktober 2020

11u33 13 Diksmuide De dameskledingzaak Bjoetiek in de Generaal Baron Jacquesstraat in het centrum van Diksmuide is open. Het gezicht van de winkel is Ilse Cordier (37) uit Beerst.

Ilse is nog kapster geweest en werkte ook bij een bedrijf dat kuis- en strijkhulp aanbiedt maar dit weekend maakte ze haar droom waar met de opening van Bjoetiek. “De naam is een samentrekking van ‘Beauty’ en ‘Boetiek’ maar ik wil wel benadrukken dat ik betaalbare mode verkoop want daarover kan een misverstand zijn als je boetiek hoort”, zegt Ilse die met haar man en twee kinderen in Beerst woont. “Toen het pand, waar vroeger een zonnecentrum was en later een babyspeciaalzaak, vrijkwam, heb ik mijn kans gewaagd. Het was toen eind augustus en volop coronacrisis. Toch heeft die onzekere periode, waarin we ons nog steeds bevinden, me niet doen twijfelen. Ik richt me tot dames die graag modieus door het leven wandelen. In mijn rekken hangen outfits tot XL.”

Industriële maar gezellige look

Ilse koos voor een industriële maar gezellige look qua inrichting. “De klant moet zich thuis voelen. Ik help graag waar nodig maar dring me helemaal niet op. Naast kledij verkoop ik eveneens accessoires zoals handtassen, oorbellen, armbandjes, enzovoort. Eind oktober start ik een webshop.”

Bjoetiek is van dinsdagnamiddag tot en met zaterdag open. Je kan Bjoetiek volgen op Facebook.