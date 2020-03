Diksmuidse burgemeester verzegelt café dat klanten blijft ontvangen, uitbater breekt zegel en maakt scène op straat Gudrun Steen

25 maart 2020

06u36 12 Diksmuide Opnieuw is een café gesloten omdat het klanten ontvangt in deze coronatijden. Café Den Engel bij de Sint-Niklaaskerk in het centrum van Diksmuide was zondag gewoon open. Nadat de politie pv had opgesteld, werd de zaak verzegeld. De uitbater reageerde door dat zegel meteen te verbreken en nog een fikse scène te maken op straat.

“Zondag stelden inspecteurs van politiezone Polder vast dat het café Den Engel toch open was”, schetst burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Er waren drie mensen aanwezig in het café. Nochtans is het duidelijk dat dit door de federale overheid is verboden. In het belang van de volksgezondheid hebben we besloten om onmiddellijk het café te sluiten tot en met 5 april. Als de federale overheid de coronamaatregelen voor de horeca verlengt dan wordt de verplichte sluiting van Den Engel ook automatisch verlengd.”

Korpschef Johan Geeraert laat weten dat de café-uitbater niet tevreden was toen zijn zaak direct gesloten moest worden. “Wij hebben een proces-verbaal opgemaakt en de zaak verzegeld. Hij heeft die zegels gebroken en maakte een scène op straat.” De café-uitbater krijgt meteen een boete van 500 euro. Voor dergelijke inbreuken riskeren zowel de cafébaas als de klanten celstraffen tot drie maanden en nog eens 4.000 euro boete.