Diksmuidse brandweer tevreden met nieuwe autopomp Gudrun Steen

16 juli 2020

11u28 0 Diksmuide De brandweerzone Westhoek investeerde ruim 300.000 euro in een moderne autopomp voor de post in Diksmuide. Het voertuig is voor de brandweermannen ergonomischer en gebruiksvriendelijker.

De vorige autopomp was ruim twintig jaar oud en had 25.000 kilometer op de teller. Die verhuist naar de post Roesbrugge-Poperinge waar hij dienst zal doen als tweede autopomp. Dat betekent dat het enkel een bluswagen wordt voor gebouw- en industriebranden.

De post in Diksmuide beschikt over een nieuwe pompwagen die kan ingezet worden bij zo goed als alle interventies. Het korps telt een vijftigtal brandweermannen en vijftien tot achttien hulpverleners-ambulanciers. Daarvan zijn er negen beroepsmensen. “Het volledige korps heeft een opleiding gekregen, want er zijn een aantal nieuwigheden aan het voertuig”, weet commandant Filip Vandenberghe. “Het aanraakscherm bijvoorbeeld moet je onder de knie krijgen, want we waren gewoon om de manuele schakelaar te gebruiken. Er is ook gedacht aan de ergonomie en de bereikbaarheid van het materiaal door de plaatsing van neerklapbare opstaptreden. Nog nieuw is de nachtsirene die veel stiller klinkt dan die overdag. Een extra optie is de evacuatiehoorn die we gebruiken als onze manschappen zich binnen in een gebouw in een te gevaarlijke situatie bevinden.” De vroegere multifunctionele autopomp vormt de brandweer van Diksmuide om tot een bluswagen en blijft dus in de kazerne in de Heernisse.