Diksmuidse bossen zondag en maandag gesloten door stormweer GUS

08 februari 2020

13u56 0 Diksmuide Het stadspark en drie natuurgebieden in Diksmuide zijn gesloten vanaf zondagmorgen 6 uur tot maandagavond 19 uur. Dat is een preventieve maatregel tegen de voorspelde storm Ciara.

“We zetten nadarhekken en informatieborden bij het Praetbos in Vladslo, de Blankaart in Woumen, het stadspark in Diksmuide en de Viconiakleiputten in Stuivekenskerke”, zegt waarnemend burgemeester Marc Deprez (Idee Diksmuide). “Die preventieve sluiting gaat in vanaf morgenochtend 6 uur en duurt tot maandagavond. Het KMI bevestigt dat in West-Vlaanderen code oranje met kans op hevig onweer van kracht is. Dat betekent intense regenval, hagelbuien, blikseminslagen en/of hevige rukwinden. Die kunnen schade en wateroverlast veroorzaken. We roepen onze inwoners op om zich zo weinig mogelijk op de weg te begeven. Er is politieverordening opgemaakt met geldboete van 62 euro of gevangenisstraf van zeven dagen voor wie het verbod negeert.”