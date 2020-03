Diksmuids stadsbestuur informeert over coronavirus, basisschool verbant drinkbekers, school annuleert uitwisselingsproject en kinderopvang is extra alert Gudrun Steen

02 maart 2020

17u49 0

Het stadsbestuur van Diksmuide volgt de adviezen van de hogere overheid op en voorlopig is dat enkel sensibiliseren. Dat wordt gedaan via website, sociale media en affiches. Basisschool W’IJzer in Diksmuide verbiedt drinkbekers en bij kinderopvang ’t Prutske zijn ze extra alert. ’t Saam Aloysius ziet een Italiaans uitwisselingsproject in het water vallen.

“Via onze digitale kanalen hebben we onze inwoners geïnformeerd over het coronavirus en gaven we enkele tips om het virus tegen te houden”, zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “We staan in nauw contact met de dienst Noodplanning van de provincie en met het crisiscentrum in Brussel. Hun advies volgen we op. Recent hingen we in alle stads- en OCMW-gebouwen, ontmoetingscentra en scholen affiches uit van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Daarop staat dat je regelmatig de handen moet wassen, papieren zakdoekjes moet gebruiken, in de binnenkant van de elleboog moet hoesten en niezen, als je geen zakdoek bij de hand hebt, en thuis moet blijven als je ziek bent.”

Lessenpakket

“Het voorbije weekend hebben we de 13 Diksmuidse scholen gemaild met de nodige richtlijnen en hen gevraagd extra waakzaam te zijn na de krokusvakantie. Scholen kunnen gratis een lessenpakket rond de griepepidemie downloaden via www.risico-info.be/nl/school. Mondmaskers hebben we nog niet aangekocht en verdelen we ook nog niet.”

Deurklinken ontsmetten

“Ook wij kregen specifieke voorzorgsmaatregelen opgelegd voor de kinderopvang”, bevestigt Ann Defruyt van kinderdagverblijf Prutske. “We hebben de normale preventiemaatregelen voor ziekte herhaald. We wassen de handen van de kinderen en de begeleiders extra veel, twee keer per dag ontsmetten we de deurklinken en we hebben alcoholgel ter beschikking. Zieke kinderen horen niet thuis in de opvang.”

Drinkfles van thuis

Bij basisschool W’IJzer in de Grauwe Broedersstraat moest iedereen vandaag verplicht een drinkfles mee hebben. “De ouders hebben die raad opgevolgd”, reageert directrice Charlot D’huynslager. “In de kleuterklassen werken we niet meer met drinkbekers. Het gevaar dat kinderen uit een andere beker drinken is te groot. We hebben de ouders gevraagd om een persoonlijke drinkfles met water mee te geven. In de lagere school is dat al het geval. De drinktap in de overdekte zaal is tijdelijk buiten gebruik.”

Bij ’t Saam campus Cardijn, de grootste secundaire school in Diksmuide, nemen ze geen extra maatregelen. “We hebben de ouders, leerlingen en collega’s geïnformeerd over de preventieve tips die de hogere overheid heeft verspreid”, zegt directeur Bart Laleman. “De eerstvolgende buitenlandse studiereizen zijn pas in de tweede helft van mei. Die hoeven we dus nog niet te annuleren.”

Bij ’t Saam campus Aloysius zijn er wel gevolgen. “Ons uitwisselingsproject met Italië, dat normaal deze week doorging, hebben we geannuleerd. Er zouden acht leerlingen uit het vijfde en zesde jaar samen met drie leerkrachten naar Ferentino vertrekken voor een Eramus+project. Ook de andere partnerlanden uit Litouwen, Finland en Spanje zijn niet vertrokken. De betrokken Italiaanse school mag tot 15 maart geen activiteiten meer organiseren en dus ook geen buitenlandse leerlingen ontvangen. In mei staat een uitwisseling naar Finland gepland, hopelijk kan die doorgaan. We kijken of we de Italiaanse uitwisseling kunnen verplaatsen naar september maar dat is nog niet zeker. De gemaakte kosten moeten nog besproken worden binnen het project dat Europese subsidies krijgt. Verder hebben we op school de affiche met tips uitgehangen en voorzien we in de eetzaal gel voor de handhygiëne.”