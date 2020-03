Diksmuideling (30) riskeert 11 jaar cel voor dubbele poging doodslag: duwde kennis van trap na messteken en probeerde eigen partner te wurgen Bart Boterman

03 maart 2020

15u51 0 Diksmuide Het openbaar ministerie heeft 11 jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd voor Diksmuideling Michael D. (30) voor twee pogingen tot doodslag. In februari vorig jaar diende hij messteken toe aan een kennis en zou hij hem van de trap hebben geduwd. In juli zou hij zijn toenmalige vriendin door het raam hebben willen gooien om haar daarna te proberen wurgen met een verlengsnoer. De vrouw ondernam daardoor een zelfmoordpoging voor de ogen van haar eigen kinderen. Ook twee vrienden uit hetzelfde milieu Kevin S. (29) en Diego P. (37) uit Diksmuide stonden terecht voor slagen en verwondingen. Ze riskeren 14 maanden cel.

De eerste feiten van poging tot doodslag dateren van 16 februari vorig jaar, in de woning van Diego P. in de Generaal Baron Jacqueslaan in Diksmuide. Daar verzamelen met de regelmaat van de klok mensen uit de marginale milieus om alcohol en drugs te gebruiken. Michael D. (30) kreeg het aan de stok met Peter D. (55). Hij stak hem 2.5 centimeter diep in de oksel en borststreek met een keukenmes en zou hij hem van de trap hebben geduwd, met een zware schedelbreuk, hersenbloeding en verlies van geurzin, smaakzin en gehoor tot gevolg. Daarna verborg Michael D. het mes onder een matras nadat hij het afkuiste met toiletpapier. Volgens de advocaat van de Michael D. wordt de messteek niet betwist maar viel Peter D. gewoonweg van de trap toen hij weg wilde lopen. Initieel wilden dader noch slachtoffer noch getuigen verklaringen afleggen.

Wurgpoging met verlengsnoer

Michael D. werd aangehouden maar later voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Maar op 6 juli betichtte hij, onder invloed van speed, zijn toenmalige vriendin ervan hem te bedriegen. In hun toenmalige woonst gooide hij een marmeren pot naar haar hoofd en sleurde hij de vrouw tot bij het raam. Volgens het slachtoffer wilde hij haar naar buiten gooien van de eerste verdieping maar kon ze zich losrukken. Daarna hield Michael D. zijn vriendin in bedwang op het bed en bond hij een verlengsnoer rond haar nek om haar te wurgen, stelde de procureur op het proces. De feiten kwamen pas later aan het licht, nadat de vrouw op 8 juli een wanhoopsdaad ondernam.

Messteek in buik voor ogen van kinderen

Volgens haar advocate was dat het gevolg van de uitzichtloze situatie en terreur door haar partner. De vrouw stak een mes in haar buik voor de ogen van haar eigen kinderen. Ze lag tot september in het ziekenhuis. Michael D. werd opnieuw in voorhechtenis geplaatst. Het openbaar ministerie vroeg in totaal 11 jaar voor twee pogingen tot doodslag. Volgens de advocaat van Michael D. had hij geenszins de bedoeling om zijn partner te doden, wel om haar een lesje te leren.

Gevaarlijke trap

Twee vrienden uit hetzelfde milieu stonden terecht op proces. Eerder op de dag was de politie Polder al eens opgeroepen naar de woning van Diego P., toen beneden de trap een man met een neusbreuk werd aangetroffen. Diego P. en Kevin S. worden ervan verdacht hem te hebben geduwd. Eerder zou Diego P. hem een klop hebben gegeven tijdens het kaarten. Maar Kevin S. en Diego P. gingen voor de vrijspraak. “We waren aan het manillen toen hij plots harten speelde, terwijl hij eerder niet kon volgen. Ik moest hem een klets geven van zijn medespeler. Het was met de vlakke hand tegen zijn kaak. Ik schrok mij een bult toen ik hem beneden de trap aantrof. Hier zijn al heel veel mensen naar beneden gedonderd, hoor. Het is gewoonweg een gevaarlijke trap”, was de uitleg van Diego P., die net zoals Kevin S. 14 maanden cel riskeert. Beide heren hebben net zoals Michael D. een zwaar strafverleden en kampen met een alcoholprobleem. De rechter doet uitspraak op 24 maart.