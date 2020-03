Diksmuide zoekt nieuwe uitbater voor cultuurcafé De Bolletjes Gudrun Steen

20 maart 2020

14u28 0 Diksmuide Zin in een nieuwe uitdaging? Dan is uitbater zijn van het cultuurcafé De Bolletjes bij cc Kruispunt en dienstencentrum Ten Patershove in Diksmuide misschien wel iets voor jou.

“We zoeken een nieuwe uitbater met commercieel talent en een warm hart voor het verenigingsleven”, roept schepen Jan Van Acker (Idee Diksmuide) op. “De huidige concessie verloopt in juni. Bij het café is ook plaats om te wonen. Het is volledig klaar voor gebruik. Door de goed uitgeruste en professionele keuken en de binnentuin zijn er mogelijkheden genoeg om het uit te bouwen tot een volwaardige bistro. Bovendien heeft de uitbater een vast basiscliënteel door de vele verenigingen die het dienstencentrum als uitvalsbasis hebben.” De overeenkomst start op 1 juli en loopt drie jaar. Inschrijven kan tot 10 april via een aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs in het stadhuis op de Grote Markt. Info: vrije.tijd@diksmuide.be of 051 79 32 50.