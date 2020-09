Diksmuide zoekt nieuwe directeur voor woonzorgcentrum Yserheem Gudrun Steen

10 september 2020

10u45 0 Diksmuide Een directeur en diensthoofd bewonerszorg zijn geen goed idee als aparte functies. Dat is één van de besluiten in het auditrapport dat Diksmuide liet opmaken voor het woonzorgcentrum Yserheem. Gevolg? Zowel de directeur als het diensthoofd bewonerszorg zijn of namen ontslag. Er is een interim-directeur aan de slag.

De bevoegde schepen Jan Van Acker (Idee Diksmuide) duidt. “De vzw Anker maakte een auditrapport op voor het woonzorgcentrum Yserheem. De bedoeling is om de werking van ons centrum te optimaliseren in het voordeel van de bewoners en de medewerkers. Tot voor de zomer hadden we een algemeen directeur en een diensthoofd bewonerszorg in dienst maar die twee functies apart zijn niet handig volgens de audit. Omdat het diensthoofd niet de nodige kwalificaties had om beide te combineren hebben we haar contract niet verlengd. Het diensthoofd bewonerszorg nam recent ontslag en zullen we niet vervangen. Dat maakt dat we momenteel zonder directeur zitten. Daarom hebben we vzw Anker opdracht gegeven om in afwachting een waarnemend directeur aan te stellen die drie dagen per week aanwezig is. We maken daarvoor een budget van 209.000 euro vrij. Tot slot hebben we de weddenschaal van de toekomstig directeur opgeschaald zodat we de kwaliteit op de werkvloer kunnen verbeteren.”

Uitsmijter

Een leuk wist-je-dat-je vanuit Yserheem. Op de binnenkoer staat speelmateriaal van het speelplein Zonnestraal. Zo kunnen de kinderen zich uitleven tijdens een bezoekje aan hun groot- of overgrootouders. Voor de bewoners is het altijd leuk om spelende kinderen te zien.