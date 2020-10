Diksmuide zet onthaalouders in het ‘fruit’. Een welgemeende extra dank-je-wel voor onthaalmama Carina Gudrun Steen

12 oktober 2020

19u12 0 Diksmuide Op de dag van de onthaalouders en kinderverzorgers heeft Diksmuide een fruitmand geschonken aan de 25 opvanginitiatieven die de stad rijk is. Bij Carina Dejaegher werd iets langer halt gehouden en dat met een heel goede reden.

Carina stopt namelijk als zelfstandige onthaalouder in Diksmuide. Gedurende 30 jaar ving ze meer dan 300 kindjes op. “Ik heb zelfs dubbele generaties verzorgd”, lacht Carina. “Mijn gezondheid laat dit werk echter niet meer toe. Het is met veel spijt dat ik afscheid nam.”

Van de 25 opvanginitiatieven zijn er 20 onthaalouders die verbonden zijn aan de dienst Opvanggezinnen, één zelfstandige onthaalouder en vier initiatieven voor groepsopvang. “Naast de fruitmand als dank voor alle inzet hebben we ook de subsidie voor kinderopvanginitiatieven aanzienlijk verhoogd”, zegt schepen Marc De Keyrel (CD&V). “Het bedrag gaat van 3000 naar 8000 euro. We hopen zo extra mensen te stimuleren om kinderen op te vangen want de vraag is groot.”