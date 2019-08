Diksmuide zet donderdag zijn park op stelten GUS

12 augustus 2019

10u04 0 Diksmuide Op 15 augustus start in het stadspark het evenement Park op Stelten. Vanaf de middag kan je genieten van verschillende acts én van streekproducten.

De meeste acts worden een paar keer opgevoerd. De muziekband C-life trekt het evenement op gang. Meer dan tien ‘to do’s’ staan er op het volledige lijstje. De broers Volkov willen in de voetsporen van hun ouders treden en denken na over de start van een eigen restaurant. Hun voorstelling draagt de titel ‘In eigen nat’. Klinkt dat wel zo smakelijk? Hendrik & Co is, in tegenstelling tot wat je zou vermoeden, een éénmansvoorstelling waar het draait rond fantasie en interactie. Piet Kusters en Stefan Paridaen geraakten beide in de finale van het tv-programma Belgium’s Got Talent. Tijdens Park op Stelten gunnen ze je een blik achter de schermen van een tv-show waar niets is wat het lijkt. Het is vooral uitkijken naar de finale waarbij een kind uit het publiek een talent zal tonen waarvan ze zelf niet wist dat ze het had. Uiteraard mogen de acrobaten niet ontbreken op het evenement. Lachen wordt het zeker tijdens Het Frietkanon. Koester niet te hoge, culinaire verwachtingen maar verwacht je wel aan een lekkere portie zottigheid. Ahoy is een vaste gast tijdens Park op Stelten. Dit keer brengen ze ‘Hart’. De koning zoekt een prins voor zijn dochter maar een grote gele dino verspert de weg naar het kasteel. Naast theater is er ook actie. Kom ravotten op de spectaculaire hindernissenbaan. Ook de speleobox van Folk Dranouter is een aanrader. En heb je honger van al die animatie, passeer dan langs de foodcourt boordevol streekproducten. Info: www.bezoekdiksmuide.be.