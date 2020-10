Diksmuide zal sluikstorters filmen met camera’s die van plaats veranderen Gudrun Steen

06 oktober 2020

09u44 0 Diksmuide Met tijdelijke camera’s bindt Diksmuide de strijd met sluikstorters aan. Waar die camera’s geplaatst zullen worden, blijft geheim.

“Ondanks al onze acties en initiatieven merken we toch nog te veel afval in het straatbeeld”, reageert schepen van Milieu Marc Deprez (Idee Diksmuide). “Daarom zullen we camera’s plaatsen. Regelmatig zullen we die verplaatsen, maar we laten niet weten waar. Bovendien zullen de camera’s nauwelijks opvallen. Wel zullen we extra meldingsborden plaatsen om het filmen op het openbaar domein juridisch sluitend te maken.” De camerabeelden wisselt het stadsbestuur enkel uit met de politie of de gemeentelijk GAS-ambtenaar, die dan een proces-verbaal of een GAS-boete kan uitschrijven.

Suggesties

Diksmuide roept zijn inwoners alvast op om zelf suggesties door te geven van plaatsen waar een camera tegen het sluikstorten nuttig kan zijn. Meld het via milieu@diksmuide.be of 051/79.31.41. Wie zelf een sluikstort vaststelt, kan dat via www.diksmuide.be laten weten en vervolgens verderklikken op de knop ‘maak een melding’.