Diksmuide wil pleegzorggemeente worden GUS

29 augustus 2019

10u35 0 Diksmuide Met verschillende acties hoopt Diksmuide het label van pleegzorggemeente binnen te rijven.

Het was oppositieraadslid Bert Laridon (N-VA) die de meerderheid had aangemoedigd dat traject te doorlopen. “Vooraleer we dat label krijgen moeten we een aantal acties ondernemen”, legt schepen Jan Van Acker (Idee Diksmuide) uit. “We zullen de pleegzorg promoten, nieuwe pleeggezinnen werven en de pleegzorg uit de taboesfeer halen. We denken aan infoavonden. Daarnaast zullen we het kansentarief toepassen voor pleegkinderen die van ons vrijetijdsaanbod willen genieten. In de ruimte van De Klapstoel kunnen ouders hun kind in pleegzorg op neutraal terrein ontmoeten. Bedoeling is om jaarlijks een actie uit te werken samen met de medewerkers van pleegzorg. De lanceringscampagne is gepland in de week van de pleegzorg van 15 tot 24 november.