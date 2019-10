Diksmuide vergeet zijn kunstschilders van de vorige eeuw niet GUS

30 oktober 2019

07u46 0 Diksmuide Een bijzondere expo vanaf zondag in galerij Montanus 5 in de Montanusstraat in Diksmuide. Het archief laat zijn licht schijnen op elf kunstenaars die geboren zijn tussen 1884 en 1920. De tentoonstelling loopt tot en met 24 november en is elk weekend open.

‘Diksmuidse meesters’ is de naam van de tentoonstelling. “Met dit kunst- en erfgoedproject willen we de eerste generatie Diksmuidse kunstschilders in de kijker zetten”, zegt schepen van Cultuur Jan Van Acker (Idee Diksmuide). “Hun oeuvre maakt deel uit van ons lokaal erfgoed. Je krijgt een 120-tal kunstwerken te zien uit privébezit en de collectie van het stadsbestuur. We vinden het belangrijk om de herinnering aan hun werk levendig te houden. Het zijn vooral schilderijen en tekeningen. De inspiratiebronnen van toen waren de landschappen van onze stad maar ook stillevens en portretten.”

De elf kunstenaars die een forum krijgen zijn Maurice Catteeuw, Emile Vansassenbrouck, Karel Van Lerberghe, Gaston Theunynck, William Bulcke, Adriaan Vandewalle, Gustave Schallier, Georges Camerlynck, Jozef Decrock, Albert Depoorter en Albert Brusseel. Die zijn in Diksmuide of één van zijn dorpen geboren. Voor de Eerste Wereldoorlog was er in Diksmuide al een tekenacademie. Onder meer Karel Van Lerberghe en Adriaan Vandewalle verfijnden er hun technieken. Van Lerberghe was ook samen met Emiel Van Sassenbrouck frontschilder. Een andere bekende lokale creatieveling was beeldhouwer Jozef Decrock. Naast zelfstandig meubelmaker in Diksmuide was hij leraar aan de plaatselijke tekenacademie en aan het college.

Het stadsbestuur roept iedereen op om te melden of hij of zij nog een kunstwerk heeft van de eerste generatie kunstenaars. De archiefdienst wil die graag allemaal inventariseren en beschrijven. Info: archief@diksmuide.be of 051 79 30 40. De expo is op 3 november maar ook elk ander weekend, van vrij- tot en met zondag, in november gratis toegankelijk van 10 tot 18 uur.