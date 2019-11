Diksmuide stelt zijn lokale helden voor die zorgen voor een betere stad GUS

09 november 2019

14u08 0 Diksmuide De zeventien helden die Diksmuide in de kijker zette verrichten elk op hun manier kleine wonderen. Om hen daarvoor te danken kregen ze het heldenstatus tijdens de 11.11.11 instuif in het nieuwe ontmoetingscentrum in Woumen.

Lokale helden zijn burgers, verenigingen en organisaties die streven naar een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Een werkgroep binnen de Noord-Zuidraad selecteerde ze. De nieuwe helden zijn Sarah Vanderriest van het Sociaal Huis, Magda Rommelaere van ’t Vlot voor kansarmen en Lore Alleman van Het huisvandemens. Verder kregen kleuterjuf Ingrid Vandenbussche, An Delrue van Zonta en Nadège Bakam Kamue woonachtig in Woumen maar afkomstig van Kameroen waar ze voor drinkbaar water zorgt de titel van lokale held. En het rijtje gaat verder met Paul Vermeersch van Beauvent, de coöperatieve die iedereen laat mee investeren in hernieuwbare energie. Den Uytkant in Keiem kreeg eveneens een onderscheiding want Duin en Polder geeft er mensen met een beperking nuttig werk. Vervolgens vielen de metaalfirma Vandezande, Liliane Bruynooghe van het jumelagecomité en mooimaker Rik Lowagie die zwerfvuil ruimt in de prijzen. Tot slot waren er nog vier onderscheidingen voor landbouwer Johan Debruyne met zijn kleine windmolen, het bezoekerscentrum De Blankaart en de Vliegvissers IJzervallei, Wim Bovens van natuurwerkgroep De Kerkuil, Steven Vansteenkiste van het Museum aan de IJzer en Ann Defruyt tot slot van de vzw Sabou.