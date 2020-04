Diksmuide schrapt alle eigen evenementen tot 1 juni (en dat zijn er veel) Gudrun Steen

09 april 2020

18u13 2 Diksmuide Eerder al besliste het stadsbestuur van Diksmuide om het massaspektakel Feniks op 20 mei niet te laten doorgaan. Nu schrapt het alle eigen evenementen tot en met 1 juni. De Boter- en Kaasfeesten staan dus niet meer op de kalender dit jaar.

“We willen vermijden dat we grote kosten maken en veel tijd verliezen door activiteiten voor te bereiden die mogelijks niet zullen doorgaan. Daarom wachten we de nieuwe federale richtlijnen niet af en beslissen we proactief om alle eigen activiteiten te schrappen”, zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V).

Welke activiteiten zijn dat allemaal? Het praatcafé voor kankerpatiënten op 20 april, de dorpsrestaurants, blokkot in de paasvakantie, de buitenspeeldag, de viering 40 jaar dienstencentrum, open stadhuis voor leerlingen van de basisschool, de Iron Boy en Girl, de babyborrel op de cultuursite, voetbaltornooitjes op 6 mei, de dag van het park, de boter- en kaasfeesten op pinkstermaandag, de vijfde verjaardag van de Klapstoel, het mantelzorgcafé en vrouwenklap. Ook alle activiteiten en clubactiviteiten in het dienstencentrum mogen nog niet opgestart worden.