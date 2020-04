Diksmuide schaft alle evenementen af tot eind juni Gudrun Steen

29 april 2020

18u53 0 Diksmuide Tot eind juni mag er in Diksmuide geen enkele activiteit georganiseerd worden. Vanaf 4 mei mag sporten in beperkte mate wel.

“Het verbod om evenementen te organiseren geldt voor zowel onze eigen initiatieven als die die scholen, verenigingen en externe organisaties op het getouw zetten in onze stad”, duidt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Skateboarden en vissen laten we vanaf 4 mei wel toe. Naast lopen en fietsen zijn ook andere contactloze sporten vanaf dan toegelaten. De atletiekpiste zullen we openen. De kleedkamers, douches en cafetaria’s blijven wel nog even op slot.” Eén van de evenementen die geschrapt wordt zijn de boter- en kaasfeesten maar voor de fairtradepicknick heeft Diksmuide een oplossing. Je kan die bestellen en dan krijg je alles thuis geleverd op 24 mei.

Goed nieuws

En er is ook goed nieuws vanuit de twee woonzorgcentra. “Zowel in de Zilvervogel in Woumen als in Yserheem in Diksmuide is niemand besmet door het coronavirus”, bevestigt schepen van Volksgezondheid Jan Van Acker (Idee Diksmuide). “Testen bij alle personeelsleden leverden geen positieve resultaten op.” Van de 373 Diksmuidse zelfstandigen die een hinderpremie hebben aangevraagd, kregen 327 die uitbetaald. De compensatiepremie voor zelfstandigen met meer dan 60 procent omzetverlies kunnen ondernemers vanaf begin mei via VLAIO aanvragen. Info: www.diksmuide.be/coronavirus.