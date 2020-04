Diksmuide pompt 340.000 euro om lokale economie uit slop te halen. Elke Diksmuideling krijgt een Diksmuidebon van 10 euro Gudrun Steen

17 april 2020

19u55 50 Diksmuide De coronacrisis treft de lokale handelaars en burgers. Daarom stelt het stadsbestuur voor om 340.000 euro te investeren in de lokale economie. Bedrijven moeten minder belasting betalen, elk gezin krijgt Diksmuidebonnen en de vergoedingen voor cafetaria’s en clubs worden opgeschort.

“Om onze inwoners aan te moedigen lokaal te kopen, geven we dit najaar aan elk gezin een Diksmuidebon van 10 euro en daarbovenop krijgt elk gezinslid nog eens datzelfde bedrag. Concreet ontvangt een gezin met twee kinderen dus voor 50 euro aan bonnen”, legt burgemeester Lies Laridon (CD&V) uit. Zij is bevoegd voor de lokale economie. Die bonnen alleen zijn een uitgave van 242.700 euro.

En ook de bedrijven steunt het stadsbestuur. “Tot na de maatregelen innen we geen belastingen bij de ondernemers”, zegt financiënschepen Gaby Verstraete (CD&V). “Daarnaast stellen we bedrijven en toeristische logies vrij van belastingen voor de periode van de maatregelen. Als dat bijvoorbeeld twee maanden duurt dan innen we maar 10/12den. Ons referentiepunt is het moment wanneer de horeca terug de deuren mag openen. Rekenen we dat de maatregelen drie maanden duren dan kost dat de stadskas 100.000 euro.”

Tot slot moeten de Diksmuidse sportclubs, jeugdclubs en concessiehouders van cafetaria’s eigendom van stad Diksmuide geen concessie- , huur- en energievergoeding betalen. Dat gaat concreet over de cafetaria in het cultuurcentrum Kruispunt, de cafetaria in het sportcomplex De Pluimen, KSV Diksmuide, atletiekclub MACW en Sporting Keiem.

In tussentijd start een communicatiecampagne met de slogan ‘Ik koop in Diksmuide’. In het stedelijke infoblad van mei zal een raamaffiche zitten. Op www.diksmuide.be/coronavirus zal je materiaal kunnen downloaden om de coverfoto op Facebook aan te passen en zo te tonen dat je de lokale handel steunt.

Al die maatregelen komen ter sprake op de digitale gemeenteraad van 27 april.