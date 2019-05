Diksmuide plant een sterretjesweide maar weet nog niet waar GUS

29 mei 2019

07u10 0 Diksmuide Er komt deze legislatuur een sterretjesweide voor doodgeboren kinderen in Diksmuide. Dat antwoordde schepen Martin Obin (CD&V) tijdens de gemeenteraad op vraag van Kurt Vanlerberghe (sp.a-open). Die had trouwens nog wat voorstellen voor de begraafplaatsen.

“In Vladslo, de begraafplaats in de Streuvelstraat in Keiem en in die in het Eierdreefje in Woumen is ruimte voor een sterretjesbegraafplaats”, suggereerde Vanlerberghe. “Verder pleiten we, net zoals heel wat Keiemnaren, voor een gedeeltelijke ontruiming van het kerkhof in Keiem. Zo creëer je daar ruimte voor een dorpsplein. De bewoners van Esen wensen dan weer een parkbegraafplaats. Tot slot moet het stadsbestuur meer aandacht hebben voor de toegankelijkheid. Veel paden op de begraafplaats in Diksmuide zijn bijvoorbeeld maar 80 centimeter breed. Te smal voor veel rolstoelgebruikers.”

“We hebben alle graven bij de kerk in Keiem geïnventariseerd”, antwoordde schepen Martin Obin (CD&V). “Er zitten eeuwigdurende concessies bij. Die mensen zullen we contacteren. Op 1 november dit en ook volgend jaar zullen we bordjes plaatsen bij graven waarvan de concessie is verlopen. We moeten sowieso de grafrust van tien jaar respecteren. De ontruiming zal dus heel geleidelijk gebeuren. Ook in Esen zullen we dit en volgend najaar dezelfde bordjes plaatsen. Waar graven verdwijnen zullen we groen voorzien. De sterretjesweide komt er zeker deze legislatuur maar de locatie moeten we nog bepalen.”