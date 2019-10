Diksmuide plaatst eerstdaags schuilhok in stadspark voor zwerfkatten GUS

08 oktober 2019

17u22 0 Diksmuide Tot eind juli dit jaar heeft Diksmuide negen zwerfkatten gesteriliseerd, acht gecastreerd en zeven geëuthanaseerd. Eerstdaags zet het stadsbestuur in het stadspark een schuilhok waar die dieren na hun ingreep kunnen recupereren.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) gaf elke stad en gemeente de kans in te tekenen op twee gratis schuilhokken voor zwerfkatten alsook bijhorende infoborden. Sinds april vorig jaar zijn lokale besturen verplicht om beschutting en voeder te voorzien voor zwerfkatten die na hun sterilisatie terug vrijgelaten worden. Diksmuide ging op het aanbod in en plaatst één van de twee gratis schuilhokken eerstdaags in het stadspark. “Eén hok is ongeveer 300 euro waard dus we zullen ze aan de ketting moeten leggen”, zegt schepen van Dierenwelzijn Marc Deprez (Idee Diksmuide). “In zo’n hok kunnen ongeveer vier katten uitrusten. Hij zijn tochtvrije en geïsoleerde ruimtes in hout dat gemakkelijk afwasbaar is. Bewoonster Lucrese Vandenbussche krijgt van ons een voederpasje en katteneten om aan die zwerfkatten te geven. Ze zal het hok ook onderhouden. Het gaat om gecontroleerd voederen. Het is niet de bedoeling dat we nog meer zwerfkatten aantrekken. We zullen nu eerst één schuilhok testen. Na een evaluatie beslissen we dan waar we het tweede hok zullen plaatsen. Eind dit jaar loopt de opdracht met de dierenartsen af. Op de gemeenteraad van deze maand zetten we het vernieuwde gemeentelijk reglement op de agenda. Daarna zullen we alle dierenartsen aanschrijven. Wie dat wil kan via een beurtrol meewerken.”