Diksmuide opent volgende week een afhaalbib en een tijdelijke versie van het nieuwe recyclagepark Gudrun Steen

01 april 2020

07u46 0 Diksmuide Nu de paasvakantie lonkt en de zon steeds meer tevoorschijn komt, heb je ongetwijfeld zin om buiten een boekje te lezen of in de tuin te werken. Daarop pikt Diksmuide in, maar wel in ‘coronastijl’. Vanaf maandag kan je terecht bij een ‘afhaalbibliotheek’. Ook nieuw is de tijdelijke opening van het nieuwe recyclagepark, waar voorlopig enkel ‘dringend afval’ welkom is.

Diksmuide lanceert een afhaalbibliotheek. Je kan er per beurt maximum tien boeken, cd’s of dvd’s en ook één spelletje digitaal reserveren, en dat vanaf vrijdag 3 april. Reserveren kan via deze website. Heb je het wenslijstje klaar? Vul dan het formulier in op het e-loket van de website of bel naar 051 79 32 90.

Het bibteam laat je weten wanneer het pakketje zal klaar staan in de inkomsas van de bib. De uitleenposten in Keiem, Leke en Pervijze blijven dicht. Mensen die daar wonen, kunnen wel naar de hoofdbib komen om hun gereserveerde materiaal af te halen. Mensen uit deze dorpen die nog materiaal hadden uit de dorpsbib, mogen dat voorlopig bij houden zonder een boete te krijgen.

Recyclagepark

Vanaf 7 april mogen de recyclageparken opnieuw open, dat heeft de overheid bekendgemaakt. In Diksmuide zal dat anders zijn dan je gewoon bent. Het oude park is ondertussen definitief gesloten omdat dat terrein verkocht is aan een aardappelhandel. Het nieuwe park bevindt zich in de Heernisse 7a, maar is nog niet helemaal afgewerkt.

In afwachting mogen de inwoners vanaf 7 april grof huisvuil, groenafval, houtafval, steenpuin, vlak glas, porselein en gyproc afleveren op het plein net voor het nieuwe recyclagepark. Al het afval dat thuis wordt opgehaald of dat je in containers op de openbare weg kan deponeren, is niet toegelaten. Ook klein gevaarlijk afval, asbest en alle types oliën zijn nog niet welkom. “Dit is een noodoplossing”, onderlijnt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Wie geen dringend afval heeft, komt niet. We vragen om de hoeveelheid afval te beperken tot één m³”.

“Om zoveel mogelijk bezoekers de kans te geven hun afval kwijt te geraken verruimen we de openingsuren”, aldus Laridon. “Op maandag en dinsdag zal het open zijn van 13 tot 16.45 uur. Op alle andere dagen van 9 tot 16.45 uur. Er zullen strenge controles zijn op het naleven van de veiligheidsmaatregelen. Er mogen slechts een beperkt aantal personen op hetzelfde moment binnen en die hebben een beperkte tijd om te lossen. Sorteer het afval dus thuis.”