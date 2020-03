Diksmuide opent contactcenter voor vragen over corona, trouwfeesten in Salons Saint Germain afgelast Gudrun Steen

13 maart 2020

10u27 2 Diksmuide Het contactcenter in Diksmuide is vandaag, zaterdag en zondag te bereiken van 9 tot 19 uur. Verder sluit het stadsbestuur zijn sporthal, zwembad, bibliotheek, cc Kruispunt, alle ontmoetingscentra en de academie Kadens.

Alle administratieve diensten en het recyclagepark blijven gewoon open. Het stadsbestuur vraagt om zoveel mogelijk via het internet te werken of te bellen. Een burgerlijk huwelijk in Diksmuide kan nog plaatsvinden, maar feesten zijn vanaf morgen afgelast.

Salons Saint Germain had normaal gezien vier trouwfeesten tussen morgen en 3 april. “Deze zijn allemaal afgelast”, reageert zaakvoerder Tim Saint-Germain. “Drie ervan hebben al een nieuwe datum in optie. Ook de andere feesten gaan niet door. We zullen alle mensen contacteren die deelnemen aan ons buffet à gogo op zondag of aan dancing dinner. Zij staan vrij om op een latere datum te reserveren.”

De wekelijkse boerenmarkt en de maandagmarkt op de Grote Markt kunnen blijven doorgaan. Voor de boerenmarkt op zaterdag kunnen enkel de voedingsproducenten aanwezig zijn, dus niet de bloemenkramen.

Verder volgt Diksmuide de federaal opgelegde maatregelen wat betreft de scholen en de horeca. Het stadsbestuur bundelt alle vragen die het binnenkrijgt en publiceert die op www.diksmuide.be/coronavirus.

Het contactcenter kan je bereiken via 051/79.30.00 of mailen naar corona@diksmuide.be.