Diksmuide neemt speelpleinwerking Zonnestraal over. Beter loon moet meer animatoren aantrekken Gudrun Steen

25 mei 2020

08u06 4 Diksmuide De kogel is door de kerk, de speelpleinwerkingen mogen opgestart worden deze zomer. Voor het eerst organiseert het stadsbestuur van Diksmuide die op domein Zonnestraal. Daardoor krijgen de animatoren een beter loon. Ravotten onder begeleiding kan vanaf 1 juli.

De administratieve rompslomp, de boekhouding en de verantwoordelijkheid om een vzw te runnen werden de vrijwilligers van de vzw Zonnestraal te veel. Daarom neemt het stadsbestuur de speelpleinwerking over. Het belangrijkste nieuws voor de ouders is dat de tarieven dezelfde blijven. Voor een hele dag is dat 5 euro per kind en voor een halve dag 3 euro. De speelpleinwerking start op 1 juli en duurt tot donderdag 27 augustus. Door de overname krijgen de hoofdanimatoren het statuut van jobstudent en verdienen ze maandelijks bruto 1929, 61 euro. Ook de animatoren krijgen per dag een betere vrijwilligersvergoeding. Afhankelijk van de ervaring en of de persoon een attest van animator heeft varieert de dagprijs van 25 tot 45 euro, terwijl dat vorig jaar tussen de 20 en 34 euro was.

Nood aan extra animatoren

“We hebben een extra jeugdwerker aangeworven”, duidt jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V). “Die moet samen met de animatoren instaan voor de praktische werking. Wekelijks heeft Zonnestraal nood aan 3 hoofdanimatoren en 12 tot 16 animatoren. Momenteel zijn er 52 ingeschreven. We zoeken nog versterking voor de tweede week van juli en voor augustus. De totale kost voor de stadskas, om de speelpleinwerking over te nemen, is 61.000 euro. De inkomsten ramen we op 22.500 euro. De subsidie van 38.500 euro die we vorig jaar aan de vzw gaven valt weg.”

De Kastanjes

De vzw De Kastanjes die de speelpleinwerking in Pervijze organiseert blijft autonoom. Het stadsbestuur houdt het daar dus bij de financiële en logistieke steun. Ook de jeugdwerker van de jeugddienst zal bijspringen om alles geregeld te krijgen.