Diksmuide neemt afscheid van zwembad De Kupe met driedaags feest GUS

26 augustus 2019

14u25 0 Diksmuide Met opblaasbare speelobjecten, muziek, onderwaterhockey en een film neemt Diksmuide van vrijdag tot en met zondag afscheid van zwembad De Kupe. Daarna blijft het bad nog tot 23 september open, want zo lang duurt het nog tot het nieuwe zwembad De Pluimen toegankelijk is.

“Weldra sluiten we een stukje geschiedenis van 45 jaar. Maar dat doen we niet zomaar”, nodigt sportschepen Marc De Keyrel (CD&V) uit. “Het driedaagse evenement ‘ClosingTheKupe’ geeft de Diksmuidelingen de kans om op gepaste wijze afscheid te nemen van hun vertrouwde zwembad. Op 23 september openen we op de sportsite in de Pluimen ons nieuwe familiezwembad. Tot zo lang blijft De Kupe open behalve begin september, want dan sluit het zoals elk jaar.”

Wat valt er te beleven dit weekend? Vrijdagavond is de lasershooting al volzet. Om 20 uur kan je wel nog een filmpje meepikken en ondertussen nog zwemmen tot 22.30 uur. Zaterdag van 10 tot 12 uur kan je meedoen aan een partijtje onderwaterhockey. Na de ‘swimming dinner’ in de namiddag is het om 19 uur tijd voor de retroparty. Zondag haalt het zwembadteam de opblaasbare speelobjecten boven. Het speelparadijs is open van 9.30 tot 12 uur. Aansluitend kan je genieten van de barbecue. Voor de film en het hockey moet je je inschrijven via www.diksmuide.be/sport. Ouders en grootouders zullen bij het zien van de tijdslijn ongetwijfeld leuke herinneringen kunnen bovenhalen. Tot slot loopt er tot en met 1 september een fotowedstrijd.

Info: sportdienst@diksmuide.be.