Diksmuide maakt zich op voor geanimeerde zomerkermis GUS

15 juli 2019

07u45 0 Diksmuide Vrijdag om 18 uur opent op de Grote Markt de kermis. Ook voor wie niet houdt van attracties is er van alles te doen. Zo is er zondag een avondmarkt.

De zomerkermis is één van die traditie die Diksmuide graag in ere houdt. Op de Grote Markt staan attracties voor jong en oud. Vrijdagavond kan je in ’t Brouwershuys genieten van de zomerse vrijdag. De groepen NAFT en The Fallen Madonnas brengen de nodige ambiance. Zaterdag opent de foor om 15 uur. Net zoals op de paasfoor is zaterdagavond vanaf 18 uur de autoshow ‘Dreams on wheels’ gepland. Zondag staat vanaf 16 uur een avondmarkt op de planning. Maandag 22 juli openen de foorkramers al om 10.30 uur hun attracties. Er is dan ook markt. Als afsluiter kan je dinsdag aan een verminderd tarief genieten van de zomerkermis.

De Grote Markt wordt dan snel leeg gemaakt want op 26 juli opent Kantien Royal. Tot 28 juli kan je genieten van de fijne selectie wereldse gerechten die de verschillende foodtrucks aanbieden. Er is ook muziek, street art en animatie voor de kinderen. Het culinaire gebeuren start om 12 uur en duurt tot 22.30 uur.