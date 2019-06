Diksmuide maakt zich op voor de 45ste boter- en kaasfeesten GUS

04 juni 2019

17u16 0 Diksmuide Pinkstermaandag staat in Diksmuide synoniem voor de boter- en kaasfeesten. Verwacht je aan een dag vol boter, kaas, traditie, folklore en amusement.

De boter- en kaasmarkt vindt centraal op de Grote Markt plaats met daarbij een kinderboerderij. De hele dag zijn er boter- en kaasworpen en om 15 uur is er zelfs ééntje op kindermaat. Nog een traditie is de intronisatie van de nieuwe ridders in de Orde van de Beuterwaeghe. Om 11.15 uur worden kaashandelaarster Isabel Coopman, Christophe Onraet van Defensie en journalist-ambtenaar Ronny Vanhooren tot ridder geslagen als ze de nodige smaakproeven en de weegtest met brio doorstaan. In de Vredestraat zijn er de hele dag optredens. De Diksmuidse Kunstkring Rubensvrienden stelt tentoon in een leegstaand handelspand op de Grote Markt 26. Dat is de oude Landgraaf. Het is de eerste actie in het nieuwe project Vast Goed. Het stadsbestuur wil zo leegstaande handelspanden op een originele manier in de kijker zetten. Info: www.bezoekdiksmuide.be.