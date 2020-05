Diksmuide maakt van zijn stadscentrum één grote fietszone Gudrun Steen

11 mei 2020

Poll Een fietszone in het stadscentrum. Hoe reageer jij? Voor: Oef, eindelijk kunnen we rustig fietsen in de stadskern

Tegen: Dat zal de frustratie bij automobilisten in de hand werken

Voor: Oef, eindelijk kunnen we rustig fietsen in de stadskern 20%

Tegen: Dat zal de frustratie bij automobilisten in de hand werken 51%

Twijfel: Goed voor de schoolgaande jeugd, minder voor de werkende automobilist 29% Diksmuide De Diksmuidse gemeenteraad van 18 mei, die achter gesloten deuren plaatsvindt, keurt de fietszone goed in het stadscentrum. Dat betekent dat in de huidige zone 30 de fietser het volledige rijvak mag gebruiken.

Het was Gert Maertens (Groen) die vorig jaar voorstelde om een fietszone in te voeren in het centrum van Diksmuide en daarop gaat het bestuur nu in. De verkeerscommissie zette het licht op groen. In alle straten van de fietszone mogen automobilisten de fietser niet inhalen. De fietser mag het volledige rijvak gebruik. Bij een éénrichtingsstraat is dat de volledige rijbaan. De snelheid is niet hoger dan 30 kilometer per uur. De fietszone centrum is begrensd door de Grote Dijk, Kwadestraat, Vredesplein, Grote Markt, Konijnenstraat, Koning Albertstraat, Heilig Hartplein, Vaartstraat, Hof Ter Bloemmolens, Kasteelstraat en Beestblotestraat.

Fietspaden versus suggestiestroken

In de gemeenteraad van april pleitte sp.a-open alvast voor fietspaden in plaats van fietssuggestiestroken. “We vinden het weggegooid geld om in de Pluimstraat suggestiestroken voor fietsers aan te leggen. Daar hoort aan weerszijden een fietspad”, stelde Kurt Vanlerberghe. Schepen Marc De Keyrel (CD&V) betwijfelde of de Pluimstraat voldoende breed is voor fietspaden.