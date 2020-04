Diksmuide legt na bouwverlof stuk van Brugse Heerweg opnieuw aan Gudrun Steen

06 april 2020

11u30 0 Diksmuide Het stuk Brugse Heerweg tussen de Houtlandstraat in Diksmuide en de grens met Koekelare wordt uitgebroken en vernieuwd omdat de betonvakken stuk gereden zijn.

“De planning van de werken hangt af van welk bedrijf we aanstellen en uiteraard ook van hoe de coronacrisis zal evolueren maar het is de bedoeling na het bouwverlof te starten”, zegt schepen Martin Obin (CD&V). “We zullen het wegdek over een afstand van 700 meter uitbreken en helemaal vernieuwen met een gestabiliseerde steenslaglaag van 30 centimeter en een betonnen wegdek van 20 centimeter. De huidige betonvakken zijn stuk. Naast doorgaand verkeer passeren daar ook veel fietsers. Een paar jaar terug hebben we al een paar vakken vernieuwd en binnenkort pakken we de rest aan.”

Tijdens de digitale gemeenteraad vroeg oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) zich af hoe de toegang tot de landbouwbedrijven verzekerd zal blijven tijdens de werken. “Het gaat om een stuk van 700 meter lang en een breedte van 4 meter”, antwoordde Obin. “De werken zullen in twee delen opgesplitst worden zodat de toegang tot de bedrijven gegarandeerd blijft. Het eerste bedrijf links kan ontsloten worden via de Gistelweg en ook de andere bedrijven hebben een ontsluiting. Tijdens de werken kunnen de landbouwproducten dus zeker afgevoerd worden.”