Diksmuide krijgt ruim 10.000 euro subsidie voor veiligere schoolomgevingen GUS

13 februari 2020

09u59 0 Diksmuide Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) geeft aan het Diksmuidse stadsbestuur een subsidie van ruim 10.000 euro om te investeren in veiligere schoolbuurten.

“We mogen dat geld uitsluitend spenderen aan scholen langs gemeentewegen”, zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V) bevoegd voor mobiliteit. “We zullen de zone 30 aan de scholen op de gemeentewegen beter aanduiden op de grond. Aan elke school zullen we dat symbool twee keer aanbrengen. Concreet gaat het om de buurt bij de vrije basisschool Vladslo, de gemeenteschool Leke, gemeenteschool Keiem, de vrije en gemeenteschool Beerst, de vrije basisschool Nieuwkapelle, W’IJzer en ’t Pluimpje en Klimop.” Dat werk kost 710 euro.

Maar er is nog meer. “In de Pluimstraat investeren we ruim 19.000 euro in het aanbrengen van fietssuggestiestroken langs beide zijden vanaf de Woumenweg tot aan de rotonde met de Rijkswachtstraat”, vult onderwijsschepen Marc De Keyrel (CD&V) aan. “We zullen die strook dan verder verlengen richting de Eikhofstraat zodat de buurt bij het sportpark De Pluimen ook veiliger wordt.”