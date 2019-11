Diksmuide krijgt het label van pleegzorggemeente GUS

22 november 2019

13u36 0 Diksmuide In Diksmuide zijn er 16 pleegzorggezinnen die zorgen voor 21 pleegkinderen. Het stadsbestuur ging in op de vraag van oppositieraadslid Bert Laridon (N-VA) om Diksmuide te profileren als pleegzorggemeente. Schepen Jan Van Acker (Idee Diksmuide) nam het label in ontvangst en beloofde een resem acties.

“We hebben dan wel al 16 pleegzorggezinnen, de vraag blijft stijgen”, beseft Van Acker. “Daarom waren we het voorstel van Bert Laridon genegen. We willen de pleegzorg bij een ruimer publiek bekendmaken, de taboesfeer doorbreken en een extra duwtje in de geven voor de pleeggezinnen.”

Wat is Diksmuide nu concreet van plan? “We zullen gratis een zaal voorzien voor infoavonden voor nieuwe pleegzorgers”, overloopt Van Acker. “In De Klapstoel kunnen ouders en hun kind in pleegzorg elkaar op neutraal terrein ontmoeten. Pleegzorgers en -kinderen laten we aan kansentarief deelnamen aan de vrijetijdsactiviteiten in onze stad. De pleegzorg zelf zullen we promoten in ons infoblad maar ook op sociale media en via folders. We nodigen de vzw Pleegzorg bovendien uit om een stand te plaatsen op gemeentelijke evenementen. Verder plannen we jaarlijks één overlegmoment met de medewerkers van Pleegzorg. Tot slot organiseren we in de pleegzorgweek, de derde week van november, heel wat sensibiliseringsacties.”