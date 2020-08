Diksmuide krijgt eigen hockeyclub: “Binnen drie jaar willen we competitie spelen” Gudrun Steen

26 augustus 2020

08u26 0 Diksmuide Op woensdagnamiddag 2 september stelt de nieuwe club Hockey Diksmuide zich voor op het kunstgrasveld bij KSV Diksmuide. De ambities van oprichter Brecht Gravensteyn (25) zijn hoog. “Binnen drie jaar wil ik graag op wedstrijdniveau spelen.”

Brecht woont in Diksmuide en heeft al ervaring in het hockeyvak. “Samen met Johan Decadt richtte ik een paar jaar geleden de hockeyclub in Veurne op. Ik gaf er training en initiatielessen. Die vereniging wijkt weldra uit naar Oostduinkerke waar de gemeente heeft geïnvesteerd in een nieuw hockeyveld. Het zou mooi zijn mocht ik met de nieuwe vereniging in Diksmuide een gelijkaardige evolutie kunnen meemaken als wat ik in Veurne heb kunnen realiseren.”

Accent op de jeugd

Het stadsbestuur van Diksmuide investeerde 350.000 euro in een tweede kunstgrasveld dat zowel dient om op te voetballen als om hockey op te spelen. “We mikken op de jeugd vanaf 6 jaar”, stelt Brecht de vereniging voor. “Na de opendeur van 2 september starten de wekelijkse trainingen telkens op woensdag om 16.30 uur. Daarnaast wil ik ook een volwassenenwerking op het getouw zetten. Ik hoop snel geïnteresseerden te vinden.”

Joelle Dick van de Vlaamse Hockey Liga juicht het nieuwe initiatief toe. “De hockeysport boomt door het succes van onze nationale ploegen. In Vlaanderen zijn er op dit moment 52 hockeyverenigingen. Diksmuide is de negende West-Vlaamse club in die sportdiscipline.”

Opendeur

Op 2 september van 14 tot 17 uur kan je proeven van de hockeysport tijdens korte initiatiemomenten. De club zorgt voor het nodige materiaal. Heb je daarna interesse, dan kan je de eerste drie trainingen gratis meedoen. Het lidgeld bedraagt 55 euro voor wie jonger is dan achttien jaar. Ben je ouder, dan komt dat op 95 euro.

Het tweede kunstgrasveld is trouwens niet de enige investering die het stadsbestuur recent deed. Sportschepen Marc De Keyrel (CD&V) hoopt dat de atletiekpiste in kunststof eind september gebruiksklaar is. Tennisclub De Maene investeerde met de steun van het stadsbestuur in een tennishal die ondertussen is afgewerkt.