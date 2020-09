Diksmuide koopt pand in Willem Telllaan aan als noodwoning Gudrun Steen

07 september 2020

11u36 0 Diksmuide Omdat het aanbod noodwoningen in Diksmuide daalt heeft het stadsbestuur een huis aangekocht in de Willem Telllaan 15. Het betaalt er 220.000 euro voor.

De sociale dienst van Diksmuide gebruikt een noodwoning voor mensen die tijdelijk niet in hun huis terechtkunnen. “Het OCMW van Alveringem heeft de samenwerkingsovereenkomst stopgezet vanaf juli, het doorgangshuis in Esen zal de eigenaar afbreken omdat er een bouwproject komt en vanaf volgende zomer loopt ook de overeenkomst met de school in Beerst ten einde”, schetst schepen van Patrimonium Marc De Keyrel (CD&V). Het huis in de Willem Telllaan is 600 vierkante meter groot. Er zijn vier slaapkamers ingericht. Het is geschat op 200.000 euro maar stond te koop voor 225.000. Het Diksmuidse stadsbestuur telt er 220.000 euro voor neer.